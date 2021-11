Covid, la Toscana supera i 450 casi in 24 ore

Aumentano i nuovi positivi diagnosticati dalle Asl in un solo giorno con 10.000 tamponi in meno. Il tasso di positivi sulle prime diagnosi sale a 5,2%

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Toscana 459 nuovi contagiati dal Covid-19, residenti in 107 Comuni diversi, a fronte di 28.511 test, 10.000 in meno rispetto a ieri.

Il tasso dei nuovi positivi sale a 1,61% mentre sale a 5,2% sulle prime diagnosi. Nelle precedenti 24 ore il tasso di positività era all'1,23 sul totale dei tamponi e al 4,2% sulle prime diagnosi.

Qui sotto la tabella con i Comuni che hanno registrato i nuovi casi di infezione.