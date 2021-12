Morti per Covid altri 9 toscani, 74mila con l'infezione in corso

L'effetto tampone selvaggio continua: in 24 ore individuati altri 16.886 positivi. In aumento la pressione sugli ospedali ma non nelle intensive

FIRENZE — Ci sono 9 nuove vittime nel bollettino regionale odierno sull'andamento della pandemia da Covid-19 in Toscana. Si tratta di 7 uomini e 2 donne con un'età media di 74 anni, deceduti 3 nella provincia di Firenze, uno a Pistoia, 2 a Lucca, uno a Pisa, 2 a Livorno. Il totale dei deceduti sale a 7.558.

I nuovi positivi sono 16.886 (8.789 confermati con tampone molecolare e 8.097 da test rapido antigenico), individuati sottoponendo a test 26.102 casi sospetti di cui è risultato contagiato il 64,7%. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni circa 37 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

I guariti oggi sono 616 per un totale di 299.741 persone che rappresentano il 78,5% di coloro che sono stati colpiti dal Covid sul territorio regionale.

Gli attualmente positivi sono oggi 74.300, +28% rispetto a ieri. Aumentano ancora i ricoverati, oggi sono 712 (36 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva con dato stabile rispetto a ieri. Altre 73.588 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (16.225 in più rispetto a ieri, più 28,3%).

Sono invece 52.027 le persone anch'esse isolate sotto la sorveglianza delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 19.586, Nord Ovest 18.614, Sud Est 13.827). Rispetto a ieri sono diminuite, 245 in meno, a dimostrazione della paralisi totale del servizio di tracciamento dei contatti dei contagiati.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - sono 108.458 i casi complessivi ad oggi a Firenze (5.821 in più rispetto a ieri), 32.806 a Prato (1.348 in più), 34.609 a Pistoia (1.210 in più);

Asl Toscana Nord Ovest - 19.295 a Massa-Carrara (686 in più), 38.227 a Lucca (1.679 in più), 43.839 a Pisa (2.047 in più), 28.386 a Livorno (1.008 in più);

Asl Toscana Sud Est - 34.871 ad Arezzo (1.404 in più), 24.739 a Siena (1.263 in più), 15.814 a Grosseto (420 in più).