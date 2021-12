Covid, 3.337 nuovi casi, non era mai successo

Alec Baldwin e la morte di Hutchins sul set: «Non passa giorno in cui non ci pensi»

FIRENZE — Boom di contagi da Covid-19 anche nelle ultime 24 ore in Toscana dove il numero nuovi positivi ha visto un incremento di 3.337 casi (3.219 confermati con tampone molecolare e 118 da test rapido antigenico), mentre si sono verificati 3 nuovi decessi a Firenze, a Pistoia e a Grosseto, tutti relativi a donne la cui età media è di 77,7 anni. Il totale delle vittime imputabili al virus sale a 7.510.

I 3.337 nuovi positivi sono stati individuati sottoponendo a test 17.582 casi sospetti di cui è risultato contagiato il 19%. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (il 20% ha meno di 20 anni, il 37% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 12% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più).

I guariti oggi sono 645 per un totale di 295.906 persone che rappresentano il 90,3% di coloro che sono stati colpiti dal Covid sul territorio regionale.

Gli attualmente positivi sono oggi 24.354, +12,4% rispetto a ieri. Aumentano ancora i ricoverati, oggi sono 484 (31 in più rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (3 in più). Altre 23.870 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (2.658 in più rispetto a ieri, più 12,5%).

Sono invece 43.810 (1.734 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate sotto la sorveglianza delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 18.283, Nord Ovest 14.082, Sud Est 11.445).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - sono 90.170 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.014 in più rispetto a ieri), 28.845 a Prato (234 in più), 30.957 a Pistoia (214 in più);

Asl Toscana Nord Ovest - 7.236 a Massa (160 in più), 32.997 a Lucca (284 in più), 37.849 a Pisa (360 in più), 25.221 a Livorno (238 in più);

Asl Toscana Sud Est - 29.602 ad Arezzo (321 in più), 20.102 a Siena (359 in più), 14.236 a Grosseto (153 in più).