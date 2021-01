Neve, la Regione chiede lo stato di emergenza

Pronta la colonna mobile per andare in aiuto dei Comuni colpiti dalle forti nevicate. Giani: "Chiederò lo stato di emergenza nazionale"

FIRENZE — Dopo aver attivato l'Unità di crisi regionale per la Garfagnana e la montagna Pistoiese dopo le forti nevicate e i disagi conseguenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani chiederà lo stato di emergenza nazionale.

"Chiederò al Governo lo stato di emergenza nazionale per i danni di queste ore dovuti al forte maltempo", a dichiararlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a fronte dell'emergenza neve in alta Garfagnana e sulla montagna pistoiese.

Questa mattina il presidente Giani e dall'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni hanno attivato l'unità di crisi regionale, ricapitolati i disagi dell'emergenza che va avanti da giorni. In riunione con la Regione anche riunire le Prefetture e le Province di Lucca e Pistoia insieme ai rappresentanti dei Comuni interessati, per far fronte ai gravi disagi che stanno investendo la popolazione di queste zone. Domani mattina sarà riconvocata l’Unità di Crisi per i nuovi aggiornamenti.

I vertici della Protezione Civile Regionale hanno anche incontrato virtualmente i meteorologi del Lamma: “Purtroppo per i giorni di lunedì e martedì sono previste ancora abbondanti nevicate - fa sapere Monni -. Questo potrebbe far precipitare la situazione, infatti siamo già pronti ad intervenire con la colonna mobile regionale, se le Province lo richiederanno”.