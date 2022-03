Il pieno è un miraggio, benzina e diesel da record

Ripercussioni alle pompe di benzina per la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia. La verde sfonda i 2 euro al litro

Stando alle ultime rilevazioni del ministero della transizione ecologica, limitate ai distributori self, nell'ultima settimana il prezzo medio della benzina ha raggiunto 1,953 euro/litro, il diesel 1,829 euro/litro e il gpl 0,853 euro/litro.

In sette giorni la componente netta (escluse Iva e accise) è aumentata dell'84% per la benzina, dell'88% per il gasolio e del 36% per il gpl.

Da inizio anno la benzina è rincarata del 13,3%, calcola il Codacons, il diesel del 15,2%, mentre rispetto a 12 mesi fa gli aumenti superano il 30%, vale a dire una spesa annua di circa 500 euro in più a famiglia.