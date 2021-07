In Toscana altri 53 casi di Covid e 2 decessi

I nuovi positivi sono 53 con un'età media di 36 anni. Negli ospedali i ricoverati scendono a 109. Le vittime abitavano entrambe nel fiorentino

FIRENZE — Nel nuovo bollettino Covid della Regione sono stati inseriti 53 nuovi casi positivi con un'età media di 36 anni, individuati sottoponendo a tampone 4.734 casi sospetti di cui è risultato positivo l'1,1%. Uno su 4 dei nuovi contagiati ha meno di vent'anni, il 28% ha tra i 21 e i 39 anni e il 43% fra i 40 e i 59 anni.

Ci sono anche due nuove vittime, un uomo e una donna con un'età media di 69 anni, residenti entrambi in provincia di Firenze, che portano il totale dei deceduti a causa del virus a 6.870.

I guariti oggi sono 117 e portano il numero complessivo a 235.713 (96,5% dei casi totali).

Gli attualmente positivi oggi sono 1.744, in calo del 3,6% rispetto a ieri. Di questi, i ricoverati in ospedale con sintomi sono 109 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Altre 1.635 persone contagiate invece sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (61 in meno rispetto a ieri).

Scendono a 8.843 le persone in isolamento perché hanno avuto contatti con persone contagiate, 146 in meno rispetto a ieri e così distribuite per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria: Asl Centro 4.484, Nord Ovest 3.945, Sud Est 414).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- sono 67.473 i casi complessivi ad oggi a Firenze (12 in più rispetto a ieri), 22.601 a Prato (3 in più), 23.026 a Pistoia (4 in più),

- 13.319 a Massa (1 in più), 24.675 a Lucca (3 in più), 29.240 a Pisa (5 in più), 17.509 a Livorno (4 in più),

- 22.879 ad Arezzo (6 in più), 13.885 a Siena (8 in più), 9.165 a Grosseto (7 in più).