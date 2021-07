Il Covid colpisce altri 66 toscani, un terzo ha meno 20 anni

Nel bollettino regionale altre 2 vittime. La Toscana è fra le 8 regioni che in 7 giorni ha visto aumentare di più del 50% l'incidenza di nuovi casi

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana si sono verificati 2 nuovi decessi per Covid, 2 uomini con un'età media di 75 anni che abitavano uno a Pistoia e uno a Siena. Il totale delle vittime sale quindi a 6.891.

Quel che sta destando l'attenzione delle autorità sanitarie toscane è l'incremento dell'incidenza di nuovi casi ogni 100mila abitanti, un dato che in 7 giorni è aumentato del 56%. Insieme alla Toscana ci sono altre 7 giorni che hanno registrato un'impennata superiore al 50%: Molise (+257%), Sardegna (+146%), Veneto (+123%), Lazio (+84%), Liguria (+71%), Emilia Romagna (+56%).

Nelle ultime 24 ore è aumentato anche il tasso di positività rispetto ai tamponi effettuati sulle prime diagnosi: oggi è al 3,6% contro l'1,9 di ieri. I nuovi positivi nel bollettino regionale di oggi sono quindi 66 ma a fronte di appena 3.288 tamponi di cui 1.851 effettuati per la prima diagnosi. L'età media è di 32 anni circa (34% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 2% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

I guariti oggi sono 94 in più per un numero complessivo di 236.652 persone.

Gli attualmente positivi comunque diminuiscono, oggi sono 1.471, in calo del 2% rispetto a ieri. I ricoverati invece sono 80 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (1 in meno). Altre 1.391 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (29 in meno rispetto a ieri, meno 2%). Sono invece 7.349 (203 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 2.968, Nord Ovest 3.982, Sud Est 399).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare):

- sono 67.699 i casi complessivi ad oggi a Firenze (18 in più rispetto a ieri), 22.682 a Prato (7 in più), 23.061 a Pistoia (3 in più),

- 13.346 a Massa (2 in più), 24.751 a Lucca (8 in più), 29.300 a Pisa (4 in più), 17.546 a Livorno (4 in più),

- 22.915 ad Arezzo (6 in più), 13.925 a Siena (13 in più), 9.234 a Grosseto (1 in più).