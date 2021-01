Neve e blackout, Giani dichiara l'emergenza regionale

Il provvedimento è stato annunciato dal governatore dopo un sopralluogo nelle zone più colpite. 4.000 utenti senza energia elettrica

FIRENZE — Il presidente della Regione Toscana, Eugenio giani ha annunciato di voler dichiarare lo stato di emergenza regionale per le aree della Garfagnana e della montagna pistoiese interessate dalle abbondanti nevicate delle ultime ore.

Lo stato di emergenza è propedeutico alla richiesta di risarcimento di eventuali danni subiti a causa del maltempo.

Il presidente ha reso nota la presenza di oltre 4.000 utenze elettriche rimaste isolate a causa dei danni provocati ai tralicci dalla caduta degli alberi. La mancanza di corrente elettrica ha esaurito l'autonomia dei ripetitori lasciando gli abitanti della Garfagnana senza luce e senza collegamenti telefonici.

"Sto seguendo direttamente da Barga e da Castelnuovo Garfagnana l’emergenza neve in tutta la regione insieme ai sindaci. Nevica ancora abbondantemente sulla montagna pistoiese e sulla Valle del Serchio con nuovi problemi alla viabilità, corrente elettrica e linee telefoniche. Il sistema della protezione civile con l’invio della Colonna Mobile regionale era già attivo e sono in corso tutte le operazioni di ripristino grazie allo straordinario lavoro di mezzi, operatori, volontari, vigili del fuoco e forze dell’ordine impegnate. Continuerà a nevicare per tutto il giorno, pertanto la normalità tornerà solo nella giornata di domani. Manteniamo ancora la massima prudenza, noi garantiamo impegno e presenza" ha detto Giani sui social.

Parlando con i sindaci Giani ha recepito alcune criticità legate all'emergenza neve come la legge sulla manutenzione dei tralicci dell'alta tensione che in montagna è messa a rischio dagli alberi ad alto fusto e sulla dotazione di organico degli operatori addetti al settore forestale.