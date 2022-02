​Parti record in Toscana per gemelli omozigoti

La guerra in Ucraina e le conseguenze imprevedibili anche per Putin

Due parti trigemellari omozigoti in due ospedali diversi. Due casi eccezionali già da soli perché l'evento si verifica una volta ogni 100mila nascite

FIRENZE — Tre fiocchi azzurri per tre maschietti omozigoti al San Giovanni di Dio ed altri tre a Careggi nella stessa settimana, un evento eccezionale e raro.

Tutto è andato nel migliore dei modi all’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze dove i piccoli sono venuti alla luce alla 32° settimana con taglio cesareo. I bimbi sono nati prematuri ma tutti con un buon peso: 1730 gr; 1724 gr e 1500 grammi. Si sono adattati subito alla vita fuori dall’utero e anche se respiravano da soli, sono supportati da un piccolo flusso di ossigeno. Adesso sono in terapia intensiva neonatale e stanno bene. Negli stessi giorni sempre a Firenze, all’ospedale di Careggi, una mamma pratese ha partorito tre gemelli omozigoti anch’essi con una unica placenta.

“E’ un caso molto raro che si verifica circa in un caso ogni 100 mila nascite - ha spiegato la dottoressa Anna Franca Cavaliere, direttrice delle strutture di ostetricia e ginecologia degli Ospedali San Giovanni Di Dio e Santo Stefano di Prato - I tre gemellini sono stati concepiti naturalmente da un unico ovulo che qualche giorno dopo la fecondazione si è diviso dando origine a tre sacchi amniotici, ognuno contenente un feto ma sostenuti da una sola placenta. La gravidanza trigemellare non è un evento comune ma in tali casi la monocorialità è ancora più rara e di certo non priva di rischi materno-fetali".

Grande emozione per tutto il team dell’ospedale San Giovanni di Dio: ginecologi, ostetriche, neonatologi, anestesisti e infermieri si sono ritrovati protagonisti di una nascita davvero molto particolare. “Anche per me - ha aggiunto Cavaliere - è stata una grande gioia, poiché è la prima volta che in oltre venti anni di professione assisto alla nascita di tre gemelli monocoriali.”

Il racconto di una delle coppie di neo genitori

"Al terzo mese di gravidanza ci hanno comunicato che aspettavamo tre bambini. E’ stata una bella notizia che ci ha colti con stupore ma eravamo preoccupati per i possibili rischi che si potevano verificare durante la gestazione. Grazie ai medici ed al team della struttura che ci sono stati sempre molto vicini e che ringraziamo è arrivato il felicissimo momento della nascita. Lo abbiamo vissuto con grande gioia e adesso siamo molto contenti per la nostra famiglia".