Renzi: «Mia moglie è positiva dopo AstraZeneca, ma vaccinarsi è importante»

Attualità mercoledì 07 aprile 2021 ore 00:05

Dagli asili nido alla prima media, tutti in classe

Anche se la Toscana è in zona rossa riprendono le lezioni in presenza per 300mila bambini e ragazzi toscani, come disposto dall'ultimi decreto Draghi