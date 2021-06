Scovati 266 furbetti del reddito di cittadinanza

L'attività della Guardia di finanza toscana nel 2020, anno della pandemia. Più di 64mila i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid

FIRENZE — Nel 247esimo anniversario dalla fondazione la Guardia di finanza Toscana ha fatto un bilancio del lavoro svolto nel 2020. Sono stati oltre 64mila i controlli fatti per assicurare il rispetto delle norme anticontagio da coronavirus, quasi 5.000 le indagini affidate alla finanza dalla magistratura, la metà delle quali per contrastare infiltrazioni mafiose e in cui sono stati sequestrati beni per 20 milioni di euro, a seguito di 54 operazioni relative al riciclaggio di denaro, 78 persone denunciate e 13 arrestate.

Sono state 327 le persone denunciate per reati fiscali, 8 le arrestate, beni sequestrati per oltre 27 milioni di euro, 233 gli evasori totali scovati, 343 i lavoratori in nero scoperti.

Sono 266 le persone scoperte a ricevere il reddito di cittadinanza senza averne diritto, sottraendo allo stato 1,6 milioni di euro. Nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione sono state denunciate 54 persone.

Per usura sono stati fatti sequestri per un milione di euro, denunciate 8 persone e arrestate 4. Nella lotta allo spaccio i trafficanti arrestati sono stati 101 con 114 chili di cocaina e oltre 4mila chili tra marijuana e hashish sequestrati.