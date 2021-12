Contagiati dal Covid 831 toscani in 156 Comuni

L'incidenza settimanale di nuovi casi è salita a 139 ogni 100mila abitanti. Somministrate 6 milioni e 600mila dosi di vaccino

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana hanno contratto l'nfezione da Covid-19 831 persone residenti in 156 Comuni, un centinaio in meno rispetto a ieri nonostante che il numero di tamponi processati sia analogo, 31.400 (10.661 tamponi molecolari e 20.740 test rapidi). Il tasso di positività cala leggermente sul totale dei test ma resta identico sulle prime diagnosi, 9,6%.

L'incidenza settimanale di nuovi casi di contagio continua a crescere ed è arrivata a 139 ogni 100mila abitanti.

Complessivamente sono stati somministrati ad oggi in Toscana 6 milioni e 650mila dosi di vaccino anti-Covid.

Sono oltre 10mila le prenotazioni per il vaccino che riguardano i bambini da 5 a 11 anni, la fascia di età finora rimasta al di fuori della campagna vaccinale e particolarmente colpita in questa quarta ondata della pandemia.