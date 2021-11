Terza dose over 40, via alle prenotazioni in Toscana

Dopo il via libera da parte del governo da oggi per chi ha tra 40 e 59 anni è possibile prenotare la dose booster sul portale regionale

FIRENZE — Le persone di età compresa tra i 40 e i 59 anni potranno accedere in anticipo alla somministrazione della terza dose booster, già a partire da lunedì prossimo 22 Novembre, purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

In linea con le recentissime disposizioni di Figliuolo, la Toscana aprirà - già alle ore 16 di oggi - il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it anche agli over 40, in modo che possano prenotare da subito la somministrazione della dose booster negli hub prescelti, purché abbiano completato il ciclo primario di vaccinazione da almeno 6 mesi (180 giorni).

Notizia in aggiornamento