Uccisi dal Covid altri 7 toscani, 263 nuovi casi

Sono meno i casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di un minor numero di test effettuati. Diminuiscono ancora i ricoverati nei reparti Covid

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono morte per Covid in Toscana 7 persone, lo stesso numero di ieri. Si tratta di 2 uomini e 5 donne, l'età media è 78,4 anni, che vivevano 2 in provincia di Firenze, 2 nel Pistoiese, 1 nel Pisano, 2 nell'Aretino. Le persone che hanno perso la vita a causa della pandemia sono 7.142.

I nuovi positivi al coronavirus sono 263 e il totale dei contagiati da Febbraio 2020 a oggi è 281.287. L'età media dei 263 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Oggi sono stati eseguiti 8.378 tamponi molecolari e 10.820 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,4% è risultato positivo. Sono invece 6.745 i soggetti testati oggi, di cui il 3,9% è risultato positivo.

Le persone complessivamente guarite sono 266.705, 410 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 7.440, in diminuzione rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 321 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in meno).

Sono 7.119 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (138 in meno rispetto a ieri). Mentre 15.949 (183 in più rispetto a ieri) persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 7.172, Nord Ovest 5.982, Sud Est 2.795).

Di seguito i casi di positività sul territorio:

Asl centro (187 nuovi casi): sono 78.034 i casi complessivi ad oggi a Firenze (114 in più rispetto a ieri), 26.070 a Prato (33 in più), 26.551 a Pistoia (40 in più);

Asl Nord ovest (40 nuovi casi): 14.725 a Massa (4 in più), 28.728 a Lucca (10 in più), 33.082 a Pisa (16 in più), 20.892 a Livorno (10 in più);

Asl Sud est (36 nuovi casi): 25.596 ad Arezzo (13 in più), 16.052 a Siena (15 in più), 11.002 a Grosseto (8 in più).