È tornato a casa l'uomo scomparso mercoledì

Il consulente del lavoro è tornato da solo, in buone condizioni. Era sparito dopo un appuntamento, la moglie aveva fatto scattare le ricerche

FOLLONICA — Dopo 48 ore è finita la preoccupazione per il consulente del lavoro scomparso mercoledì dopo un appuntamento all'Agenzia delle entrate. La moglie non vedendolo aveva fatto scattare le ricerche.

L'uomo, di 60 anni, è tornato a casa da solo e in buone condizioni. Ieri l'uomo aveva telefonato alla moglie per spiegare che stava bene ma che non era il momento ancora di tornare a casa. Il ritorno è avvenuto oggi.

I carabinieri lo hanno portato in caserma per chiarire i motivi e le dinamiche del suo allontanamento.