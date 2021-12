Province al voto, urne aperte in Toscana

Election day per 31 presidenti di Provincia e 75 Consigli provinciali al voto in tutta Italia nella tornata elettorale del 18 Dicembre 2021

GROSSETO — Si svolgono nella giornata di oggi, sabato 18 Dicembre, le elezioni in Italia di 31 presidenti di Provincia e 886 Consiglieri provinciali su 75 Consigli. Sono 68.855 gli elettori di secondo grado, tra sindaci e consiglieri comunali di 5.534 Comuni in rappresentanza di 32.708.635 di cittadini in tutta Italia.

Si vota in un unico turno, dalle 8 alle 20, presso i seggi aperti nelle sedi stabilite dagli uffici elettorali provinciali. Si vota con il sistema elettorale detto di secondo livello, perché gli elettori sono gli stessi sindaci e consiglieri comunali, già rappresentanti dei loro concittadini.

Sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della provincia e il presidente dura in carica 4 anni. Le elezioni dei Consigli provinciali invece riguardano 75 Province su 76, esclusa La Spezia che ha votato lo scorso anno. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica e il Consiglio dura in carica due anni.

In Toscana si vota anche per l’elezione del presidente a Grosseto e Massa Carrara. Lo spoglio dei voti avrà luogo al termine delle operazioni di voto.

A Grosseto dove il presidente uscente Antonfrancesco Vivarelli Colonna non si è ricandidato è sfida tra due candidati alla presidenza, Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada del centrosinistra, e Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello del centrodestra. Il seggio è a Palazzo Aldobrandeschi.

A Massa Carrara sono 245 i grandi elettori chiamati a scegliere il prossimo presidente della Provincia e i membri del consiglio provinciale. Il presidente uscente è Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso che si ricandida in sfida con Matteo Mastrini, sindaco di Tresana. Il seggio sarà allestito nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa. L’attuale presidente, Gianni Lorenzetti, con la coalizione “Centrosinistra per Massa-Carrara” era stato eletto nella tornata dell’11 Dicembre 2016, con 54.878 voti ponderati, davanti a Lucia Baracchini, sindaca di Pontremoli, sostenuta dalla coalizione “Alleanza Provinciale, che aveva ottenuto 17.842 voti.

Elezioni rinviate due volte. Si sarebbe dovuto votare nel Dicembre 2020 e poi nel Marzo 2021, ma l’appuntamento è stato rinviato a causa della pandemia da Covid-19.