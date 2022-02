I lavori lo fanno infuriare e imbraccia un fucile

L'uomo era molto infastidito dai lavori in giardino vicino alla sua abitazione. Prima ha chiamato i carabinieri, poi è andato dagli operai armato

SAN GIULIANO TERME — I lavori di alcuni operai in un giardino vicino lo hanno mandato su tutte le furie e, pronto a far valere le sue ragioni, ha chiamato i Carabinieri. Così ieri mattina i militari, assieme a una volante della Questura, sono intervenuti ad Arena Metato, cercando di mediare fra l'uomo e gli operai. Ma lui, a quanto pare, non era rimasto soddisfatto: tanto che, nel pomeriggio avrebbe imbracciato un fucile e si sarebbe presentato armato davanti agli operai. I quali hanno reagito chiamando la polizia.

La complessa vicenda è ancora in corso di chiarimento. Nelle ore successiveperò la polizia ha perquisito un camper e una baracca poco distanti dal giardino dove erano in corso i lavori, trovando un fucile modificato artigianalmente, un silenziatore artigianale compatibile, 2 pistole, di cui una scacciacani, 150 cartucce di vario calibro, 3 fucili subacquei di tipo ad aria compressa con relative fiocine. Una sorta di arsenale che è stato sequestrato, in attesa di accertare chi ne sia il proprietario e di ricostruire esattamente che cosa è successo fra l'uomo del fucile e gli operai al lavoro.