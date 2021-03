Covid rallenta, scendono Rt e incidenza nazionali

Nel nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità l'indice Rt di trasmissione del contagio è in calo ma sempre superiore alla soglia 1

ROMA — Rallenta la diffusione dell'epidemia di Covid, ennesima riprova che le misure di contenimento hanno una loro efficacia fino a quando la vaccinazione non decollerà seriamente su tutto il territorio nazionale.

Stando ai dati del nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, sia l'indice Rt di trasmissione del contagio che l'incidenza settimanale sono in diminuzione rispetto alla scorsa settimana: il primo si è infatti fermato a 1.08 contro l'1.16 di venerdì scorso, la seconda è scesa da 264 nuovi casi ogni centomila abitanti a 240.

Le regioni c he stanno soffrendo la pressione maggiore sulle strutture ospedaliere sono Lazio, Puglia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Marche.

La Toscana resta in zona arancione ma ci sono novità in vista per le zone rosse localizzate. La decisione in proposito sarà assunta nel pomeriggio dal governatore Giani dopo un confronto con il sindaci e con il Ceps, il comitato per la prevenzione e la sicurezza nelle scuoloe.