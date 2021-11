Il Covid rialza la testa, 5.905 positivi in Italia

Impennata dell'andamento dell'epidemia nelle regioni dove la copertura vaccinale è inferiore, lieve rallentamento della curva nelle altre

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 5.905 nuovi casi di infezione da Covid-19, circa 700 in più rispetto a ieri,a fronte di 514.629 tamponi. Il tasso di positività sul totale dei test aumenta dallo 0,7% di ieri all' 1,1%.

Aumentano anche i ricoveri in ospedale, 16 in più di ieri per un totale di 3.045 degenti, di cui 383 sono in rianimazione (2 in più).

Le vittime sono invece 59 contro le 63 di 24 ore fa.

In linea generale però da circa 10 giorni l'andamento dell'epidemia sta rallentando sul territorio nazionale, ad eccezione di alcune zona, come la provincia autonoma di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e le Marche, che invece stanno registrando un'impennata. Guarda caso, sono anche quelle dove la copertura vaccinale della popolazione è inferiore. Lo evidenziano le analisi di Giovanni Sebastiani del Cnr.