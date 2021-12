In dirittura di arrivo le nuove norme sulle quarantene

Dopo un contatto con un positivo, per i lavoratori dei servizi essenziali con 3 dosi di siero c'è l'ipotesi di azzerare la quarantena

ROMA — Potrebbero arrivare nella serata di oggi le nuove norme per la quarantena delle persone entrate in contatto con un positivo al Covid. Dopo una riunione-fiume del Comitato tecnico scientifico, alle 16.30 si è riunita la cabina di regia del governo per mettere a punto il provvedimento.

A fronte della richiesta dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di estendere ad altre categorie di lavoratori l'obbligo di green pass rafforzato (quello rilasciato dopo la vaccinazione o la guarigione), nonchè di azzerare la quarantena ai vaccinati con tre dosi dopo un contatto con un contagiato, sembra che gli esperti del Cts abbiano trovato un accordo per indicare al governo la seguente soluzione: ok all'azzeramento della quarantena per i vaccinati con 3 dosi dopo un contatto a rischio ma solo per i lavoratori dei servizi essenziali (quelli che rimanevano in funzione anche durante i lockdown), con l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 per 7 giorni.

Sull'estensione dell'obbligo vaccinale invece il governo non sarebbe intenzionato a prendere decisioni.

Vedremo più tardi se Draghi e i ministri raccoglieranno l'indicazione del Cts o se apporteranno variazioni. Di sicuro, il tempo stringe: la curva dell'epidemia continua a salire e sono sempre più numerosi i servizi e le attività a rischio in tutta Italia. Un esempio? Sono saliti a 400 i conducenti di bus in isolamento in Toscana perchè positivi o entrati in contatto con un contagiato e i collegamenti rischiano seriamente tagli consistenti. Stesso problema anche nelle strutture sanitarie. L'Italia è sull'orlo del blocco totale.