In Italia 16.213 nuovi casi di Covid e 137 morti

I nuovi positivi sono stati individuati su 337mila tamponi, 200mila in meno rispetto a ieri, e il tasso di positività sale al 4,8%

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati in Italia 16.213 nuovi positivi al Covid, un numero molto più basso rispetto alla media degli ultimi giorni (dai 24mila ai 26mila nuovi casi) che è diretta conseguenza di una notevole diminuzione di tamponi, solo 337.222 contro i 566mila di ieri e i 700mila di due giorni fa.

Il tasso di positività sul totale dei test (compresi quelli di controllo) sale quindi al 4.8% (ieri era al 4,2% e ieri l'altro al 4%).

Aumentano i ricoverati in ospedale, oggi sono 8.101, 375 in più rispetto a ieri. I degenti in gravi condizioni in terapia intensiva sono 987, con 73 nuovi ingressi e un saldo fra entrate e uscite di 20 pazienti.

Le vittime inserite nel bollettino nazionale oggi sono 137 e portano il totale a 135.778.

Gli attualmente positivi oggi sono 369.703.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi sono la Lombardia (2.576 nuovi casi a fronte di 57mila tamponi), l'Emilia Romagna (2.369 nuovi casi a fronte di 21.911 test) e il Veneto (2.304 a fronte di 40.910 test).

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui.

Tabella Ministero della salute