Covid, in Italia 18.236 nuovi casi e 683 vittime

Aumentano i casi di contagio anche se il numero dei tamponi è diminuito. Solo in Veneto 4.402 nuovi positivi con 92 morti

ROMA — Nel nuovo bollettino nazionale il dato positivo è la diminuzione del numero dei malati di Covid ricoverati in ospedale, oggi sono 470 in meno, di cui 71 in terapia intensiva.

Ma il numero di nuovi positivi è sempre troppo alto, oggi sono 18.236 (6.500 in più rispetto a 24 ore fa) su un numero di tamponi più basso, 185.320 contro i 199.489 di ieri. E così l'incidenza di casi positivi rispetto al numero dei test risale al 9,8%. E ci sono altri 683 vittime che portano il totale a 67.220.

Per quanto riguarda le regioni, il Veneto è di nuovo al primo posto per numero di nuovi casi, 4.402 in 24 ore, su 19.576 tamponi. Seguono:

- Lombardia con 2.730 nuovi casi su 31.587 tamponi e con 44 nuovi ricoveri in terapia intensiva;

- Emilia Romagna, 1.667 nuovi casi con 14.297 tamponi e 6 nuovi ricoveri in terapia intensiva;

- Lazio con 1.597 nuovi casi su 15.906 tamponi e 12 nuovi ricoveri in terapia intensiva;

- Puglia con 1.073 nuovi casi su 10.728 tamponi e 33 nuovi ricoveri in terapia intensiva;

- Campania con 927 nuovi casi su 14.297 tamponi e nessun nuovo ingresso in terapia intensiva;

- Piemonte con 883 nuovi casi su 17.249 tamponi e 4 rnuovi icoveri in terapia intensiva;

- Sicilia con 872 nuovi casi su 9.353 tamponi e con 10 nuovi ricoveri in terapia intensiva;

- Friuli Venezia Giulia con 707 nuovi casi su 9.096 tamponi e 9 nuovi ricoveri in terapia intensiva;

- Toscana con 636 nuovi casi su 11.545 tamponi e 16 nuovi ricoveri in terapia intensiva.