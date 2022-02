In Italia 59mila contagiati da Omicron e 278 morti

«Non avete il green pass? Meglio»: ecco i ristoranti italiani che non chiedono il certificato verde

Nel nuovo bollettino Covid nazionale diminuiscono i nuovi contagiati e le vittime del virus

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia le aziende sanitarie hanno individuato altri 59.749 nuovi casi di infezione da Covid-19, circa 11mila in meno rispetto a ieri, a fronte di un numero più basso di tamponi, 555mila, 145mila in meno.

Il tasso di positività è stabile 10,7%.

In diminuzione anche le vittime del virus che nel bollettino nazionale di oggi sono 278, di cui 94 risalgono ai giorni precedenti. Ieri erano state 388.

Continua il calo dei ricoverati in ospedale: oggi sono 15.127 nei reparti Covid ordinari, 475 in meno, e 1.073 nei reparti di terapia intensiva, 46 in meno.

Gli attualmente positivi sul territorio nazionale sono 1 milione e 480mila, 70mila in meno.

