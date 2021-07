In Italia meno di 50mila positivi al Covid

I nuovi contagiati nelle ultime 24 sono sono 882, individuati su 188mila test. Le nuove vittime sono 21, in lieve calo rispetto a ieri

ROMA — Lieve aumento dei positivi al Covid nelle ultime 24 ore: nel bollettino nazionale di oggi sono 882 contro i 776 di ieri. Ma sono aumentati leggermente anche i tamponi, 188mila contro 185mila, quindi il tasso di positività rimane in linea, intonro allo 0,4%. I casi di contagio dall'inizio della pandemia diventano 4.260mila.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate anche 21 nuove vittime che portano il totale a 127.587. I dimessi ed i guariti sono invece 4.083.843, con un incremento di 1.941 rispetto a ieri.ù

Gli attualmente positivi scendono a 49.358, in calo di 1.083 nelle ultime 24 ore. Di questi, 1.532 sono ricoverati in ospedale e 229 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono invece 47.597 persone (-1.004).

Le Regioni con il maggior incremento di nuovi casi sono la Lombardia (137), la Sicilia (136) e l'Enilia Romagna (107). Tutte le altre regioni sono al di sotto dei 100 nuovi casi di contagio.

Per leggere il bollettino Covid della regione Toscana clicca qui.