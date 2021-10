In Italia 3.405 nuovi casi di Covid e 52 morti

Ecco come i ladri rubano nei parcheggi dei supermercati o dal benzinaio

Brusaferro: "L'incidenza del Covid in Italia è fra le più contenute in Europa". Il 98,4% dei tamponi ha evidenziato un'infezione da variante Delta

ROMA — L'Italia procede in questa nuova fase autunnale della pandemia con dati confortanti: i nuovi positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono 3.405, 300 in meno rispetto a ieri, mentre le vittime sono 52, una in più.

Il 98,4% dei tamponi analizzati per il sequenziamento ha evidenziato infezioni da variante Delta mentre è quasi sparita la variante Alfa e non è stato individuato neppure un caso di variante Mu.

"La curva dell'epidemia in Italia è fra le più contenute in Europa - ha commentato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro - Continua il decremento della circolazione del virus e il numero dei casi, anche nelle fasce di età più giovani. L'età media dei nuovi casi è di 38 anni e continua il decremento dell'incidenza nelle fasce sopra i 20 anni mentre rimane stabile l'incidenza dei casi sotto i 12 anni. Sostanzialmente quella dell'età pediatrica è una situazione stabile".

I nuovi casi positivi sono stati individuati processando 293.469 i tamponi molecolari e antigenici e anche il tasso di positività resta stabile all'1,2%.

La regione che ha registrato il maggior incremento di nuovi casi è la Sicilia (434 a fronte di 13.945 tamponi), seguita da Lombardia (381 a fronte di 53mila tamponi), Emilia Romagna (351 a fronte di 26mila tamponi) e Veneto (349 a fronte di 42mila tamponi).

Tutte le altre regioni hanno registrato meno di 300 nuovi positivi.

Per leggere il bollettino Covid della regione Toscana clicca qui.