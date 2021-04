In Toscana 1.168 nuovi positivi al Covid

Aumentano i nuovi casi di infezione sul territorio regionale a fronte di un incremento dei tamponi. Tasso di positività fra i casi sospetti al 14%

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati diagnosticati 1.168 nuovi casi di Covid, 234 in più rispetto a ieri, a fronte di 25.655 test, 2.300 in più.

Il tasso di positività fra i casi sospetti sottoposti a test risale al 14% (ieri era il 12,2%), quello sul totale dei tamponi, quindi compresi anche quelli di controllo, al 4,55% (ieri era al 3,9).

Nel primo pomeriggio il nuovo bollettino Covid regionale con tutti gli altri dati.