Johnson&Johnson, l'immunologa Viola: «Nessun trambusto. Nessun caso sugli over 60» Johnson&Johnson, l'immunologa Viola: «Nessun trambusto. Nessun caso sugli over 60»

Attualità martedì 13 aprile 2021 ore 20:25

Vaccini, riaprono agende per la fascia 70-79 anni

Arrivate in Toscana 11mila dosi del siero Astrazeneca e domani riapre il portale per prenotare il vaccino per chi ha età compresa tra 70 e 79 anni