Vaccini Covid, in Toscana sono 35mila le riserve

Il dato sulle liste delle riserve è stato fornito dall'assessore alla sanità Bezzini in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione

FIRENZE — L'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini è intervenuto in Consiglio regionale per rispondere a un'interrogazione sulle riserve, cioè quelle persone che si sono iscritte sul portale di prenotazione delle vaccinazioni per ricevere a fine giornata le dosi non somministrate.

"Sono circa 35mila le persone che hanno usufruito di questa opportunità e che si sono registrate tra le riserve" ha detto Bezzini, aggiungendo che "alcune di queste sono state contattate dagli hub" per la somministrazione.

La funzione per le riserve è attiva sul sito delle prenotazioni, ma solo per le categorie per le quali è aperta la vaccinazione. Per iscriversi come riserva si deve entrare nella propria categoria quando questa risulta aperta e, se le dosi sono esaurite, è possibile iscriversi come riserva. La riserva se viene chiamata deve raggiungere il centro vaccinale entro 30 minuti.

Qualche giorno fa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani aveva spiegato che le prenotazioni per il vaccino Astrazeneca hanno ricevuto il 10% di disdette. Da ricordare che chi rifiuta un vaccino finisce in fondo alla coda e se lo vorrà sarà vaccinato, ma potrebbero passare anche mesi.