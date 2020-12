In Toscana 77mila prenotazioni per il vaccino anti-Covid

Continua ad aumentare il numero di operatori del servizio sanitario regionale e di ospiti e addetti delle rsa che hanno chiesto di vaccinarsi

FIRENZE — E' una vera e propria corsa al vaccino anti-Covid quella partita in Toscana un paio di giorni fa e che si concluderà domani alle 12: stiamo parlando delle prenotazioni arrivate sulla piattaforma predisposta dalla Regione per raccogliere le adesioni alla prima campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus e che riguarderà, a Gennaio,120mila persone fra sanitari e dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e operatori e ospiti delle residenze sanitarie assistite.

Al momento le richieste arrivate sono 77mila, 64mila circa da parte di operatori sanitari e 12.508 da parte di rsa e case di cura private.

Il primo vaccino che verrà somministrato è quello prodotto dalla Pfizer con Biontech che dovrebbe ottenere il via libera dall'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, prima di Natale. Sempre l'Ema invece si pronunciare sul via libera al vaccino prodotto da Moderna il 6 Gennaio.

Oggi è arrivata la notizia