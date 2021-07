In Toscana altri 3 morti per Covid, 59 nuovi casi

Quasi la metà dei nuovi contagiati 4 ha un'età compresa fra i 20 e i 40 anni. Gli attualmente positivi calano ancora, oggi sono 1.481

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati registrati 3 nuovi decessi per Covid, un uomo e 2 donne con un'età media di 82 anni che abitavano 1 a Prato e 2 a Grosseto. Il totale delle vittime del virus sale a 6.886.

I nuovi positivi sono invece 59 individuati sottoponendo a test 4.271 casi sospetti di cui è risultato positivo l'1,4%. Considerando anche i tamponi di controllo e gli antigenici rapidi sono stati processati più di 12mila test.

I guariti oggi sono 84 e il numero complessivo sale a 236.217 (96,6% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 1.481, in calo dell'1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 91 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Altre 1.390 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (19 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 7.986 (181 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.642, Nord Ovest 3.919, Sud Est 425).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (58 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico):

- sono 67.571 i casi complessivi ad oggi a Firenze (26 in più rispetto a ieri), 22.628 a Prato (7 in più), 23.043 a Pistoia (3 in più),

- 13.324 a Massa, 24.697 a Lucca (5 in più), 29.261 a Pisa (4 in più), 17.518 a Livorno, 22.890 ad Arezzo (3 in più), 13.901 a Siena (2 in più), 9.196 a Grosseto (9 in più).

Sono 39 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 6 nella Nord Ovest, 14 nella Sud est.

La Toscana resta al 12mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.667 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.195 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 8.837 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 7.923, Pisa con 7.027; quella con il tasso più basso è Grosseto con 4.208.