Covid, nessuna regione cambia colore per Natale

Nonostante l'incremento dei contagi, le regioni in zona gialla restano sette. Molte altre però sono in bilico, soprattutto due

ITALIA — La curva dell'epidemia si impenna dopo 9 settimane consecutive di rapido incremento di nuovi casi ma non sono previsti nuovi cambi di colore per le regioni italiane. Quindi la situazione rimarrà invariata anche la prossima settimana: 7 regioni in zona gialla (Liguria, Calabria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e di Bolzano) e tutte le altre, Toscana compresa, in zona bianca.

Va detto però che molte regioni hanno dati molto vicini a quelli che fanno scattare la zona gialla, come Lombardia e Valle d'Aosta, e non è escluso che i governatori prendano iniziative per conto proprio.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato che, almeno fino a Capodanno, non saranno adottate restrizioni particolari in Toscana a parte quelle imposte dal nuovo decreto anti-Covid del governo. Del resto, negli ospedali toscani, nonostante il rapido incremento dei contagi, solo nelle terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto Covid ha superato il limite di sicurezza del 10% arrivando al 12,11%. Nei reparti ordinari il tasso di occupazione è dell'8,25% contro un limite massimo del 15%.