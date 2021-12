Il governo ha varato il nuovo decreto anti-Covid

Obbligo di mascherine all'aperto, Ffp2 sui bus e treni, durata del green pass ridotta, green pass rafforzato per bar e ristoranti, discoteche chiuse

ROMA — Poco prima delle 19 il governo Draghi ha approvato il nuovo decreto con le restrizioni anti-Covid che saranno in vigore durante le festività di fine anno e nel Gennaio 2022 per contenere l'impennata di contagi, 44mila nella sola giornata di oggi, con un'incidenza settimanale cresciuta, a livello nazionale, fino a 352 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

Le misure sono state adottate alla luce dei dati più aggiornati sulla diffusione nel Paese della variante Omicron del virus che, 5 volte più contagiosa della Delta, in Italia ha colpito almeno il 28% dei nuovi positivi e diventerà dominante in breve tempo visto che i casi di contagio raddoppiano ogni 2 giorni.

"Il governo ha innalzato il livello delle precauzioni - ha detto Speranza - Raccomandiamo la massima prudenza, mascherine, distanziamento, igiene".

Nel nuovo decreto l'intervallo fra la conclusione del ciclo vaccinale primario e la dose di rinforzo (la terza per i sieri di Pfizer, Moderna e AstraZeneca, la seconda dopo il siero monodose Johnson&Johnson) è stato ridotto dagli attuali 5 a a 4 mesi. La data di entrata in vigore della norma sarà decisa nei prossimi giorni dal commissario straordinario Figliuolo dopo un confronto con le Regioni.

La durata del green pass viene ridotta per l'uso in Italia da 9 mesi a 6 dall’ultima somministrazione del vaccino. Il provvedimento entrerà in vigore il 1 Febbraio 2022. Per gli spostamenti in Europa la validità del certificato resta 9 mesi su disposizione delle Commissione Ue.

Fino al 31 Gennaio sono vietati i festeggiamenti all'aperto che generano assembramenti.

Fino al 31 gennaio è obbligatorio indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, anche nelle zone bianche.

Fino al 31 Gennaio per salire su tutti i mezzi di trasporto a breve e lunga percorrenza (treni, autobus, aerei, traghetti) così come per entrare nei cinema, nei teatri, nei musei, per assistere agli eventi sportivi al chiuso e negli stadi sarà necessario indossare la mascherina Ffp2.

Fino al 31 gennaio per entrare nei bar e consumare al bancone sarà necessario esibire il supergreen pass, o green pass rafforzato, quello rilasciato solo a chi è vaccinato contro il Covid o è guarito dall'infezione. Stessa misura per mangiare nei ristoranti al chiuso e per entrare nei musei, nei parchi tematici, nelle sale bingo, sale gioco e sale scommesse.

Dal 28 Dicembre al 31 Gennaio per accedere nei locali al chiuso dove si svolgono eventi e feste sarà necessario il supergreen pass rilasciato dopo la somministrazione anche della dose di rinforzo (o terza dose). Chi non ha ancora effettuato la somministrazione della dose booster dovrà esibire, oltre al green pass ottenuto con 2 dosi dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca o con la monodose Johnson&Johnson, anche un tampone negativo recente.

Il decreto sospende fino al 31 Gennaio l'attività delle discoteche e dei locali da ballo.

Nelle residenze sanitarie assistite, al fine di garantire la massima sicurezza agli ospiti, potranno accedere solo le persone vaccinate con almeno 3 dosi di siero (oppure col monodose Johson&Johnson più la dose di rinforzo). Chi ha ricevuto solo 2 dosi di vaccino o solo il monodose Johnson& Johnson dovrà esibire anche un tampone recente negativo.

Per quanto riguarda l'estensione dell'obbligo vaccinale, il governo ha deciso per adesso di rinviare il provvedimento, sia per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni che per altre categorie.

Per le scuole, il governo ha previsto di organizzare uno screening di massa degli studenti prima del ritorno in classe il 7 Gennaio, dopo le vacanze di Natale.



Per leggere il bollettino Covid di oggi della Toscana clicca qui.