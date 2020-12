Prove orali dei concorsi pubblici in modalità digitale a distanza

Nuova ordinanza del presidente della Regione Giani: cambiano le regole in Toscana per le commissioni e i partecipanti

FIRENZE — L'emergenza Covid non ferma i concorsi pubblici in Toscana: una nuova ordinanza del governatore Eugenio Giani stabilisce che le amministrazioni possono completare le prove concorsuali che si svolgono sul territorio regionale organizzando le prove orali con modalità digitali a distanza. La norma vale anche per i concorsi in cui le prove orali sono iniziate in presenza e la modalità a distanza non è stata prevista nel bando.

Anche i componenti delle commissioni di concorso, compresi i segretari, possono partecipare a tutte le fasi delle prove con modalità digitali a distanza. Inoltre l'ordinanza prevede lo svolgimento sempre a distanza di tutti i colloqui previsti all’interno di prove selettive non concorsuali, anche se non è stato previsto negli avvisi pubblicati.

Lo svolgimento in presenza resta solo per le prove pratiche per cui non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti. Un esempio? Le prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola, per gli operai, per gli autisti: in questi casi è consentito lo spostamento dei partecipanti al concorso e dei componenti delle commissioni fino alla sede delle prove. Gli spostamenti dovranno essere autocertificati, indicando nel modulo tutti gli elementi necessari per un eventuale verifica da parte delle forze dell'ordine.

Qui sotto il testo integrale dell'ordinanza, scaricabile.