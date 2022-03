L'Italia verifica le scorte di compresse di iodio

La Russia continua a bombardare l'Ucraina, cresce l'allerta nucleare. La ricognizione è stata avviata da Protezione civile e Ministero della salute

ROMA — Il governo Draghi, tramite il Ministero della salute e la Protezione civile, ha dato il via a una verifica delle scorte in Italia delle compresse di iodio. Le compresse riducono gli effetti negativi dell'esposizione alle radiazioni e devono essere ingerite tempestivamente ma non in assenza di rischi reali di radioattività perchè possono aver pesanti controindicazioni.

Il Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche prevede la iodioprofilassi e lo stoccaggio di questi farmaci, finalizzato a una rapida distribuzione alla popolazione in caso di emergenza.

Anche alcune regioni si sono attivate per la ricognizione delle scorte di iodio.