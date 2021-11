Costruisce una casa in muratura nel campo nomadi

Blitz al campo rom della Scogliera, i controlli congiunti hanno portato alla luce una casa abusiva e una discarica di rifiuti. Controllate 37 persone

LUCCA — Una casa in muratura abusiva sequestrata, una discarica di multi materiale e 5 persone denunciate per violazioni del testo unico dell’edilizia e per invasione di terreni e edifici. Questo il bilancio del blitz al campo rom di via della Scogliera della Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

All’esito del controllo sono state censite 50 persone, 37 delle quali presenti all’atto del controllo, e sono stati effettuati accertamenti su 41 veicoli tra auto, moto, scooter e camper.

Sono state inoltre eseguite verifiche su 28 manufatti, 8 dei quali insistenti in area di proprietà del Comune sottoposta a vincolo paesaggistico e cimiteriale, mentre i restanti 20 nell’area di proprietà privata. Uno dei manufatti in muratura ubicati nell’area pubblica, tuttora in fase di costruzione e non abitato, è stato sottoposto a sequestro preventivo in quanto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, in assenza dei necessari permessi.

Inoltre è stata sequestrata una discarica non autorizzata di 165 metri quadrati e l'uomo che la gestiva è stato denunciato. Presente un’ingente quantità di rifiuti, come materiale metallico, elettrodomestici e pezzi di veicoli demoliti o da demolire.