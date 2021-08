Covid, oltre 1.000 giovani contagiati in 7 giorni

Reddito di cittadinanza, Salvini:«oggi nata una maggioranza pronta a rivederlo». Ma Conte si sbraccia per smentire

Ancora mille giovani toscani tra gli 0 e i 18 anni infettati in una settimana. In totale sono 25mila quelli contagiati da inizio epidemia

FIRENZE — Sono 1.003 i giovani di età compresa tra 0 e 18 anni risultati positivi al coronavirus in Toscana nella settimana che va dal 16 al 22 Agosto. In questo periodo i contagi totali sono stati 4.375 e quindi gli under 18 rappresentano il 23% dei casi.

Questi 1.056 casi sono emersi dall'analisi di 10.884 tamponi, di cui il 9,2% è risultato positivo. Di questi 1.003 casi 485 riguardano giovani in età da scuola superiore, cioè da 14 anni in su.

Nella settimana prima i casi tra i giovani erano stati 1.056, un mese fa 83. E' la prima settimana dopo due mesi che la curva scende. I ragazzi tra 12 e 18 anni sono l'ultima fascia ad aver avuto accesso alla possibilità di vaccinarsi contro la malattia Covid-19.

Per quanto riguarda i territori nella settimana dal 16 al 22 Agosto il maggior numero di contagi fra gli under 18 è stato riscontrato nella Toscana centrale (444), seguita dalla Toscana nord ovest (394) e da quella sud est (218).

In Toscana vivono complessivamente 571.131 bambini e ragazzi da zero a 18 anni dal Gennaio 2021 ad oggi quelli che hanno contratto il virus sono stari 25mila.

Qui sotto la tabella relativa all'ultima settimana.