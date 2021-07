Covid, per gli over60 vaccini senza prenotazione

Dal 29 Luglio prenotabili sul portale regionale altre 192mia dosi di siero Moderna o Pfizer. Somministrazioni dal 31 Luglio a Settembre

FIRENZE — Una nuova fornitura di 192mila dosi di vaccini a Rna messaggero dà nuovo impulso alla campagna vaccinale anti-Covid in Toscana.

A partire dalle 12 di domani, giovedì 29 Luglio, le nuove dosi saranno disponibili sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it, non solo per fissare i normali appuntamenti ma anche per anticipare la somministrazione oppure ricorrere al servizio last minute che prevede prenotazioni dalle 19 alla mezzanotte di ogni giorno per l'inoculazione entro le 24 ore successive.

In particolare, per gli appuntamenti che saranno fissati dal 31 Luglio all'8 Agosto sono a disposizione 32mila dosi di Pfizer e di Moderna e per quelli dal 9 Agosto a Settembre 160mila dosi di Moderna (per sedute vaccinali dal 9 agosto a settembre). Fra l'altro l'Aifa ha appena autorizzato l'uso del siero di Moderna anche dai 12 ai 17 anni.

Un'altra novità riguarda le persone fra i 60 e i 79 anni che ancora non si sono vaccinate. in Toscana sono circa 175mila e e da domani, giovedì 29 luglio, potranno recarsi in tutti i centri vaccinali della Regione anche senza dover prenotare l’appuntamento: a loro è riservato il vaccino monodose Janssen della Johnson & Johnson.

“Siamo già arrivati a quasi quattro milioni di vaccini somministrati tra prime e seconde dosi - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - Ringrazio i toscani che hanno compreso l’importanza di vaccinarsi e tutte le donne e gli uomini impegnati quotidianamente in questo sforzo collettivo con senso di responsabilità e altruismo”.

“Nonostante i numeri importanti che abbiamo registrato a oggi, continuiamo a spingere sull'acceleratore delle vaccinazioni a tutela della salute individuale e collettiva” ha concluso l'assessore regionale alla salute Simone Bezzini.