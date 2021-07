A scuola col vaccino ma (per ora) senza l'obbligo

Il governo è orientato a raccomandare fortemente la vaccinazione anti-Covid a studenti e personale scolastico. Il nuovo provvedimento pronto venerdì

ROMA — Vaccini anti-Covid obbligatori a scuola: dopo vari tentennamenti, il governo Draghi avrebbe deciso di lasciar perdere, per adesso, la linea dura e di limitarsi a emanare nel giro di qualche giorno un nuovo provvedimento che contiene solo una "forte raccomandazione" a vaccinarsi, rivolta sia agli studenti che al personale scolastico, docente e non docente, in vista dell'inizio, a Settembre, del nuovo anno scolastico.

L'obiettivo prioritario dell'esecutivo è avviare le lezioni in presenza in tutte le regioni ed è per questo che si è dibattuto a lungo sulla possibilità di rendere la vaccinazione obbligatoria. Poi è prevalsa la linea della "forte raccomandazione", anche perchè le somministrazioni a insegnanti, bidelli e amministrativi della scuola è arrivata a livello nazionale all'85,5% del totale e magari, nel giro di qualche settimana, ci si potrebbe avvicinare magari non al 100% ma quasi.

Per quanto riguarda a Toscana, attualmente ci sarebbero 14mila persone all'interno del personale scolastico che non si sono ancora vaccinate mentre altre 70mila circa sarebbero già coperte con doppia dose (86,9% del totale).

Per quanto riguarda gli studenti, in Toscana vivono 270mila ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni e di questi hanno ricevuto la prima dose di siero in 46.727 (17,28% del totale) e anche la seconda in 20.140 (7,48%). La strada è ancora lunga.