Due casi toscani di variante Delta, non collegati fra loro

PISA — I due primi casi di variante Delta individuati in Toscana tramite il sequenziamento del virus effettuato nei laboratori dell'ospedale di Cisanello stanno bene e sono in buone condizioni cliniche.

Entrambi non si erano vaccinati contro il Covid e non si conoscono nè hanno mai avuto contatti fra loro.

L'Asl Toscana nord ovest sta procedendo con il tracciamento dei contatti di ciascuno dei due contagiati e non ha fornito dettagli sulle località dove le due persone vivono o lavorano.

Si sa solo che è stato l'ospedale di Livorno ad inviare i tamponi su cui è stata rilevata la variante e che non appartengono a persone residenti a Livorno bensì a pazienti del bacino di utenza della Asl (le province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara) che presentavano elementi sospetti.

I sintomi più diffusi dell'infezione da variante delta sono mal di testa, raffreddore con naso che cola e mal di gola, meno frequente è la febbre.

La variante Delta è molto più contagiosa della variante inglese o delle altre già note ma non più letale e colpisce soprattutto i non vaccinati o i vaccinati con una sola dose di siero (per saperne di più clicca qui).

