Prenota il vaccino anti-Covid? Sembra facile...

Numerosi lettori ci hanno segnalato che la piattaforma web riservata al personale sanitario è così lenta che è impossibile completare la prenotazione

FIRENZE — Proprio oggi la Regione Toscana e le Asl hanno lanciato la campagna di prenotazione delle vaccinazioni contro il Covid-19, per ora riservata al personale sanitario e ai dipendenti e agli ospiti delle residenze sanitarie assistite.

Il personale del servizio sanitario in particolare, compresi medici e pediatri di famiglia, guardie mediche, volontari dell'emergenza/urgenza e dipendenti delle ditte che svolgono servizi in appalto per gli ospedali, hanno a disposizione una piattaforma web denominata Prenota vaccino.

Peccato però che oggi sia stato difficile, se non impossibile in molti casi, portare a compimento la procedura, forse per l'elevato numero di accessi in contemporanea: dopo aver inserito i dati, l'sms con il codice di adesione alla campagna, indispensabile per completare la prenotazione, ci mette troppo tempo per arrivare e, nel frattempo, la pagina di prenotazione scade.

"C'è anche una scritta che avverte che, se l'sms non arriva entro 2 minuti, è consigliabile tornare indietro e riprovare" spiega una dipendente dell'ospedale di Careggi che dopo aver provato per un'ora e mezzo a prenotare il vaccino ha deciso di ritentare a notte inoltrata.

Vedremo se nei prossimi giorni il sistema diventerà più efficiente. Per ora, siamo all'ennesimo tentativo fallito di semplificare le procedure pubbliche via web. E il tempo comunque stringe: la prenotazione del vaccino anti-Covid deve essere effettuata entro il 18 Dicembre.