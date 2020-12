Primi voli New York-Roma con doppio test Covid obbligatorio

Attivati a Fiumicino tre voli settimanali per e da New York con doppio test antigenico sui passeggeri, prima del decollo e dopo l'atterraggio

ROMA — L'epidemia di Covid ha messo in ginocchio il settore del trasporto aereo ma oggi c'è una notizia positiva: stamattina è atterrato all'aeroporto di Fiumicino il primo dei tre voli settimanali programmati da Alitalia da e per New York Covid tested ovvero con l'obbligo di test antigenico per tutti i passeggeri in arrivo in Italia prima di salire a bordo e poi, a volo concluso, non appena si sbarca.

Il test può essere fatto 48 ore prima dell'imbarco in qualunque laboratorio accreditato oppure direttamente all'aeroporto presso gli spazi allestiti a questo scopo dalla Regione Lazio. Se l'esito è tutte e due le volte negativo, è possibile entrare in Italia senza l'obbligo di sottoporsi a un periodo di quarantena di dieci giorni.