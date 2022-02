UFFICIALE - Basta mascherine all'aperto ma non se c'è folla

Sarà necessario avere il dispositivo sempre con sè per indossarlo in caso di assembramenti. Nuova ordinanza del ministro Speranza

ROMA — Come avevamo preannunciato ieri, il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta l'uso delle mascherine anti-Covid all'aperto, in vigore dall'11 Febbraio al 31 Marzo 2022 in tutta Italia a prescindere dai colori delle regioni.

Nell'ordinanza il ministro ribadisce l'obbligo di indossare la mascherine nei "luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private". Nei luoghi all'aperto invece "è fatto obbligo su tutto il territorio nazionale di avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove di configurino assembramenti o affollamenti".

Non hanno invece obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone che svolgono attività sportiva, le persone affette da disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in un modo che non consente di usare il dispositivo.

Restano in vigore i protocolli e le linee guida anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè quelle per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Secondo voci ufficiose, il governo, dopo questo primo passo, avrebbe intenzione di togliere l'obbligo di indossaere le mascherine anchenei luoghi al chiuso dal primo Aprile.