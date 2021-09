Sono 2.407 i nuovi casi in Italia e 44 i morti

Diminuiscono nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi al Covid registrati a fronte di 141mila tamponi in meno. Sale il tasso di positività

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.407 nuovi casi di coronavirus (ieri 3.838) e da inizio epidemia in totale sono state contagiate dal virus 4.638.516 persone. I decessi odierni sono stati 44 (ieri 26), per un totale di 130.354 morti per Covid da Febbraio 2020.

I nuovi casi sono stati diagnosticati attraverso 122.441 tamponi molecolari, 141.130 in meno rispetto a ieri e il tasso di positività sale al 2% quando ieri era al 1,4%.

Le persone guarite tra ieri e oggi sono state 3.383, 4.395.648 in totale. Gli attualmente positivi sono 112.514, 1.022 meno di ieri.

Nei reparti Covid sono 3.982 i pazienti ricoverati, 53 più di ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 530, 7 in meno di ieri.

Le regioni con più casi sono Sicilia (514), Emilia Romagna (333), Lazio (243) Toscana (233) e Veneto (229) tutte le altre regioni hanno meno di 200 casi.

