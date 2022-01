In Italia altri 57.715 positivi e 349 vittime

Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa

Si dimezzano i nuovi casi di Covid a fronte di soli 478mila tamponi. I morti invece aumentano, 114 in più, Ma il tasso di guarigione aumenta

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 57.715 nuovi casi di Covid a fronte di 478mila tamponi, dati dimezzati rispetto a quelli degli ultimi giorni come sempre avviene dopo una giornata festiva. Il tasso di positività comunque è diminuito rispetto a ieri, scendendo dal 12,7 al 12%. Un altro dato molto rilevante è il tasso di guarigione, risalito in pochi giorni dal 68 al 74%: aumenta il numero di persone che guariscono dall'infezione, segnale evidente di un 'alleggerimento' della pandemia secondo Clelia Di Serio, ordinario di statistica medica all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, oggi sono 1.584, 9 in meno. Aumentano invece in misura più ampia i degenti nei reparti Covid ordinari, 296 in più per un totale di 19.913 pazienti.

Gli attualmente positivi sono 2 milioni e 592mila, 51mila in meno in 24 ore.

Le regioni che hanno registrato i maggiori incrementi sono Campania, Lazio e Piemonte. Qui sotto trovate la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le regioni.

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Toscana invece clicca qui.

Tabella Regione Toscana