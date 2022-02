Covid, in Italia altri 81.367 positivi, 384 morti

Il tasso di positività sul totale dei test risale all'11,1%. In Campania mascherine obbligatorie all'aperto fino a fine mese

ROMA — Con il 90% della popolazione vaccinata contro il Covid per l'Italia si apre una fase nuova della pandemia anche se il ministro della salute Speranza continua a invitare tutti alla prudenza. Lo ha preso sul serio il governatore della Campania de Luca che ha deciso di prorogare l'obbligo di mascherine all'aperto fino al 28 Febbraio mentre nel resto d'Italia l'obbligo decadrà fra due giorni, venerdì 11.

Per quanto riguarda il bollettino naziomale, i nuovi casi di Covid oggi 81.367, 20mila in meno rispetto a ieri a fronte di 731mila tamponi invece di 999mila.

Il tasso di positività è risalito al 11,1%, un punto in più.

Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 384, in lieve calo. Diminuiscono anche i ricoverati in ospedale: oggi sono 1.350 i pazienti in terapia intensiva, 26 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite con 90 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 17.932, 405 in meno.

Dall'inizio della pandemia sono 11 milioni e 800mila gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 1 milione e 800mila.

Nella tabella qui sotto trovate i dati di oggi di tutte le Regioni. Per leggere il bollettino Covid odierno della Toscana clicca qui.

Tabella Ministero della salute