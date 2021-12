Il Covid infetta altri 12mila italiani, 79 i morti

Diminuiscono i nuovi positivi a fronte di 312mila test in meno, nei reparti ordinari degli ospedali italiani sono stati ricoverati 234 pazienti in 24 ore

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati indivduati 12.527 i positivi ai test Covid , circa 5mila in meno rispetto a ieri, a fronte di 312mila in meno mila test, 251mila in meno. Il tasso generale di positività, quindi compresi i test di controllo, è salito al 4%.

Dall'inizio della pandemia si sono ammalate di Covid in Italia 5.164.780 persone.

Nel bollettino nazionale di oggi le vittime solo 79, contro le 86 di ieri e portano il totale dall'inizio della pandemia 134.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.775.676, 7.098 in più.

Crescono i ricoverati in ospedale: i pazienti gravi in terapia intensiva oggi sono 811, 20 in più rispetto mentre i pazienti Covd con sintomi nei reparti ordinari sono 6.333, ovvero 234.

Sono 254.553 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 5.339 in più nelle ultime 24 ore.

Lombardia e Veneto sono le 2 regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi, oltre tremila ciascuna.