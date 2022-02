Una regione da lunedì passa in arancione

Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza. Solo le Marche cambiano colore, la Toscana saldamente gialla. Tre regioni in zona bianca

ROMA — Da lunedì 7 Febbraio solo una regione cambia colore in Italia. Sono le Marche che passano da giallo ad arancione perché gli indicatori dell'occupazione dei posti letto hanno superato le soglie stabilite dalle normative anti-covid (oltre 30% di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e oltre il 20% in terapia intensiva).

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza. In zona arancione ci sono anche Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Valle d’Aosta e Sicilia. Quest'ultima regione da 12 giorni ha numeri da zona gialla ma è necessario che i dati si consolidino per 2 settimane prima di poter uscire dall'arancione.

La Toscana rimane gialla, le terapie intensive sono occupate per il 16,8% e i posti letto ordinari per il 26%. In area bianca ci sono invece Umbria, Basilicata e Molise.