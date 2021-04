Covid in Italia, 17mila nuovi casi e 344 morti

Principe Filippo, colpi a salve di cannone in tutto il Regno Unito

Resta stabile il contagio nelle ultime 24 ore, diminuiscono gli attualmente positivi e per il quarto giorno di fila calano i ricoveri negli ospedali

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati 17.567 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 18.938. Anche oggi però si registrano ancora molti decessi, 344 in totale che portano la triste lista delle vittime a 113.923 morti da inizio emergenza sanitaria, quindi da Febbraio 2020.

I nuovi casi di positività sono stati diagnosticati attraverso 320.892 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, circa 38mila in meno rispetto a ieri e il tasso di positività si attesta al 5,4% (ieri 5,2%).

Diminuiscono gli attualmente positivi, 3.276 in meno rispetto a ieri e le persone contagiate in Italia sono 533.085. nelle ultime 24 ore sono guariti dal virus 20.483 persone.

Scende ancora la pressione dei malati di Covid sugli ospedali: oggi sono 45 in meno nelle terapie intensive per un totale di 3.558 degenti, e 492 in meno nei reparti Covid ordinari (il totale è 27mila).

La regione che oggi ha registrato il maggior incremento di positivi è la Lombardia, 2.947 nuovi casi su 53.133 tamponi.

Seguono con più di mille casi in 24 ore la Campania (2.069 con 11.888 tamponi), la Puglia (1.804 con 13.461), l'Emilia Romagna (1.525 con 28.525 tamponi), il Lazio (1.463 con 37.092 tamponi), il Piemonte (1.267 con 28.927 tamponi), la Sicilia (1.229 con 26.229 tamponi), la Toscana (1.177 con 25.690) e il Veneto (1054 con 37.501 tamponi). Tutte le altre regioni hanno meno di mille casi.



