Covid in Italia, 20 morti e 2.818 positivi in più

Aumenta il tasso di positività, è ad 1,9%. Nelle terapie intensive ci sono 22 pazienti in più, 109 in più i posti letto occupati nei reparti ordinari

ROMA — In Italia sono stati tracciati 2.818 nuovi positivi al Coronavirus a fronte della metà dei tamponi effettuati (146.000 rispetto a 350.000), è il dato del bollettino nazionale reso noto alle 17 e 30 del 1 Novembre. Sono stati registrati inoltre 20 decessi.

Il tasso di positività è in aumento e sale ad 1,9% rispetto all'1,3% registrato a fine Ottobre.

Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 4.526, con 26 decessi.

Sono 364 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 22 in più rispetto al 31 Ottobre nel saldo da ingressi e uscite. Gli ingressi sono stati 33, in confronto ai 17 di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 2.863, 109 in più rispetto a ieri.

I dimessi e guariti sono 1.524 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi al Covid sono 83.722, un incremento di 1.274 in più nelle ultime ore.

Per quanto riguarda l'incremento a livello regionale nel Lazio sono stati rilevati 445 nuovi positivi, in Emilia 407, in Veneto 362 ed in Campania 354.

