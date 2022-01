Covid, in Italia 308 morti e 180.426 nuovi contagi

Milano, Melandri con i «no green pass»: «Qui per difendere il diritto dei ragazzi di fare sport»

Curva epidemiologica in calo, calo anche dei decessi e ricoveri nelle terapie intensive. Nei reparti ordinari ci sono invece 351 letti occupati in più

ROMA — Sono 180.426 i nuovi test antigenici e tamponi molecolari risultati positivi in tutta Italia nelle ultime 24 ore, leggermente inferiori ai 186.253 registrati nella giornata di ieri.

In calo anche il numero dei decessi aggiornato giornalmente, ieri erano stati 360 ed oggi sono 308.

Sono stati eseguiti 1.217.830 tamponi e test antigenici, superiori a 1.130.000 di ieri. Il tasso di positività è al 14,8% in discesa rispetto al 16,4% di ieri.

In terapia intensiva ci sono 1.677 pazienti, 2 in meno nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 141. I ricoverati nei reparti di degenza ordinaria che hanno accusato la sintomatologia dell'infezione sono 18.370, 351 in più rispetto ai posti letto occupati ieri.

Gli attualmente positivi in Italia sono 2.470.847, circa 72.000 in più rispetto alle precedenti 24 ore.

L'incremento dei dimessi e guariti è di 120.609 rispetto al dato diramato dal Ministero della Salute nella giornata di ieri.